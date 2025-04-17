После Велького посту, молитвеного преживйованя спасительного церпеня и Христових хресних мукох на крижу, ми славиме Його побиду над грихом и шмерцу. Воскреснути Господь отвера нам преход од жеми до нєба, од шмерци до живота. Вельконоцни дзвони розноша вистку о Христовим воскресеню, глаша Христову побиду над шмерцу, котра виполнює цали швет зоз надїю.

Тоту найважнєйшу правду християнскей вири апостол Павло висловює з такима словами: „А кед би Христос нє воскреснул, вец даремна наша вира” (І Кор. 14, 15). Пасха то радосне швето за християнох и за шицких, хто ше отвера на Божу благодать спашеня. То торжество шицких торжествох, у котрим нам Господь виявює свою милосц и доброту.

Зоз понїзносцу и з послухом свойому нєбесному Оцови и зоз нєвироятну любову ґу людскому роду Христос обновел страцену людску вязу зоз Богом, з ближнїма и з блїзким шветом. Надвладуюци тїлесну шмерц, Христос даровал людзом вични живот, алє нє як предлуженє жемского живота, алє як преображенє цалей людскей сущносци.

Христос нє обецує маґийне розвязованє шицких наших проблемох, алє предклада и понука нови способ живота – постац шветло у цмоти, радосц у смутку, живот у нєбезпеки шмерци. През свой хрест и воскреснуце Христос уж розпочал тото нове стварянє и тераз приходзи же би нас провадзел на драги жемских спокусох, гуторяци: „У швеце будзеце мац скорботу, алє будзце шмели – я победзел швет” (Йо. 16, 33).

Воскреснути Христос нас поволує пременїц способ живота и одруциц поверхову релиґийносц и побожносц. Модерне дружтво, полне вшелїяких проблемох, ма потребу радосного нависцованя, и жада правдиве и автентичне шведоченє. Глашме радосно и шведочме же Христос воскрес, же любов моцнєйша од нєнависци, же вични живот котри нам даровал Господь, моцнєйши од шмерци, а Його радосц моцнєйша од нашого смутку и розчарованя.

Най любов Бога, котри нам даровал свой живот и силу воскресеня постанє жридло надїї у каждодньових бриґох. Модлїме воскреснутого Спасителя же би нам даровал свойо шветло у терашнїм чаше и змоцнєл нас у наших стараньох твореня лєпшого живота, живота з глїбоким змистом и вредносцу.

Винчуєм шицким радосне швето воскресеня Христового. Най шветло Його воскресеня ошвицує нашу животну драгу, цеши у смутку, потримує у спокусох и вше припомина о Божей любови и стараню о нас у шицких животних обставинох.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

+ Георгий владика