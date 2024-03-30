Воскресенє Господа нашого Исуса Христа то найважнєйше швето з котрим себе припоминаме найвекшу подїю у историї спашеня людского роду. Воно – сполнєнє обчекованьох велїх поколєньох Старого Завиту, котри ше жадали ошлєбодзиц од пошлїдкох упадованя до гриху прародичох у раю.

Прето же чловек самостойно нєспособни победзиц паданє до гриху, вец го ратує сам Бог, виєдначуюци ше зоз нїм у своїм Уцеловеню и дзвигаюци го зоз гриха зоз своїм Воскресеньом.

На Пасху ми славиме сполнєнє старозавитного пророцтва: „Вон знїщи шмерц навики, утре кажду слизу зоз каждей твари и знєє ганьбу зоз свойого народу по цалим швеце” (Ис. 25, 8). Хресна жертва и Воскресенє Єдинородного Сина Божого розпочали ошлєбодзенє людского роду од чежкосци гриха и шмерци, и даровали перспективу вичного живота и безконєчней радосци у доме Оца Нєбесного.

Воскресенє Христово то вельке, шветле и радосне швето. Воно вельке, бо пременєло историю швета. Шветле, бо ошвицело цмоту, котра залапела людску свидомосц. Радосне, бо ошлєбодзело людски род од чежкосци гриха и його траґичних пошлїдкох.

У Христовим Воскресеню ше состої сущносц християнства. Воскресенє то нєоспорни доказ того, же Христос нє лєм Учитель або Пророк, алє Син Божи, Спаситель людского роду. Воскресенє Христово то ґаранция будуцого воскресеня каждого чловека. Христос гутори: „Я – воскресенє и живот. Хто вери до мнє, гоч и умре, будзе жиц. И кажди хто жиє и вери до мнє нє умре навики” (Йо. 11, 25-26).

Нєт векше и радоснєйше християнске швето як швето Воскресеня Христового – Христовей Пасхи. Нєт анї шветочнєйши слова од вельконоцного здравканя „Христос Воскрес!” Тоти слова виполнюю з радосцу кажду християнску душу, а шерцо зогриваю з пламеньом вири.

Євангелиє нам припомина же после свойого Воскресеня Христос ше зявел женом – мироносицом и гварел им: „Радуйце ше” (пор. Мт. 28, 9). Тота поволанка нєшка упуцена и шицким нам. Прето ше радуйме, бо Господь церпел и умар пре нашо спашенє. Радуйме ше, бо Воскреснути Господь нам отворел дзвери воскресеня и вичного живота.

Христова Пасха нє лєм дочасова подїя далєкей прешлосци, вона ше збува през историю. Шветло Христового Воскресеня, котре заблїсло и зашвицело пред два тисячи роками, предлужує и нєшка прошвицовац каждого чловека, помагаюци му надвладац цмоту розпуки и безнадїї.

Сущносц християнскей вири и пасхалней радосци то нє лєм прешвеченє, же Вокреснути Христос ошлєбодзел людство од чежини гриха и шмерци, алє и сиґурносц, же зоз воскресеньом оздравел людску природу. Бо кажди християн, котри до Христа кресцени, до Христа ше облєкол (пор. Гал. 3, 27) и ма можлївосц буц учашнїк тей оздравеней природи.

За каждого вируюцого умеранє пре грих ше ма закончиц зоз воскресеньом до живота вичного. Же би то могло витвориц поволани зме намагац ше духовно жиц, зоз покаяньом, очисценьом, молитву и пошвеценьом. Тота драга нє проста, алє дзекуюци Христовому Воскресеню можеме ше уж у жемским живоце проблїжиц ґу тому вичному животу зоз причасцу, Евхаристийних Цела и Креви Исуса Христа.

Винчуєм шицким швето Воскресеня Христового! Най радосц Христовей Пасхи, швета над шветами – завита до каждого дому. Подзельме ю зоз власнима, блїзкима, приятелями и з познатима. Пренєшме ю засмуценим и ожалосценим, бидним и хорим, и шицким тим котрим потребна наша увага и потримовка. Най Воскреснути Господь помогнє шицким нам надвладац почежкосци и укрипи нас у надїї на побиду добра над злом и правди над нєправду!

+ Георгий Джуджар

Владика

ХРИСТОС ВОСКРЕС – ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!