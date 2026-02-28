ХРТ: Меншински мозаик: Професорка Вера

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – Професорка Вера Зелинац народзена у Кили и одселєла ше до Вуковару дзе у школи преподавала українски язик. Нєшка преподава, уж 20 роки, у вуковарскей ґимназиї горватски язик, алє ушорює и часописи Нова Думка и Венчик на руским язику и активно участвує у роботи КУД Осиф Костелник у Вуковаре.
Емисия Меншински мозаик: Професорка Вера, приказана, 27. фебруара на Першей програми ХРТ.
Автор и редактор проєкта Марио Беґанович, знїматель бул Томислав Трумбеташ, монтажер Матия Ивче, тон майстор Славен Вуйнович, майстор шветла Иван Билушич.
Емисию о професорки Вери Зелинац мож одпатриц на тим ЛИНКУ.