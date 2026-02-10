Хто глєда духовносц, найдзе ю

РУСКИ КЕРЕСТУР – После соботовей Служби Божей и Лурдескей дзевятнїци, 7. фебруара у Виронаучней сали керестурскей парохиї св. о. Миколая, Рух фоколарох и Каритас отримали Слово живота, духовне роздумаованє о вири, посце, милитви, глєданю змисла живота.

Модератор бул Михаїл Римар, а госц Деян Уршичич зоз Панчева. Тот трицецрочни млади чловек прешол през особни траґедиї, умарла и шестричка и брат, тренирал екстремни спорти, т.є. вожел мотокрос од 10 рокох живота, бул други на Балкану у триатлону, а штварти у Европи. Мал вельо фази у живоце же бул нагнївани на Бога, гоч знал же кажди боль глєда жертву. Одход до Меджуґоря, повязаносц зоз Рухом фоколарох му отворели драгу ґу духовносци хтору глєдал.

Нєшка Деян Уршичич виполнєти з роботу хтору роби, младосцу хтору жиє. Пририхтує ше за вельконоцни пост, та уж по други раз идзе до Францисканского манастира Масна лука у Посушю у Босни и Герцеґовини, дзе ше 6 днї посци, модлї и жиє у цихосци. Деян на тот способ моцнї виру и свою духовносц.