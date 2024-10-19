Хто як посцелї, так будзе спац 

После законченей Ґимназиї ,,Исидора Секулич” у Новим Садзе, Єлена ше уписала на Медицински факултет на напрям медицинска регабилитация. Як дипломованa физиотерапеутка, може робиц у шицких конарох регабилитациї. Нєшка є занята у приватней пракси у Новим Садзе.

На факултету вибрала медицинску регабилитацию пре, як гварела, досц широку обласц у хторей знала же здобудзе ширше знанє, а теди ище вше сцела пренайсц тото цо ю найбаржей интересує. Комплетна регабилитация чловека було тото за цо ше Єлена Кухар опредзелєла, кед ше уписала на Медицински факултет.

– На студийох сом достала обсяжне знанє нє лєм з обласци физиятриї, алє зоз шицких обласцох медицини, та кед нєшка опрез себе мам чловека, пациєнта, на ньго патрим як на цалосц нє лєм на гевто цо причина, його проблем, або пошлїдки. Ґу каждому пациєнтови приступам индивидуално и думам же то барз важне. Прето сом ше нє жадалa опредзелїц лєм за спортску медицину, або медицинску регабилитацию, алє сом роздумовала о тим же би то була кус ширша обласц – гвари наша собешеднїца и предлужує же ше комплетна регабилитация одноши на локомоторну систему за рушанє, односно функционованє самого чловека т.є. регабилитацию рижних калїченьох, неуролоґийни проблеми хтори уродзени або здоботи, односно, гоч хтори проблеми хтори ше одноша на регабилитацийни процес.

– Моя робота така же бим дала шицко од себе и пациєнта врацела до найлєпшого можлївого стану же би функционовал – гвари наша собешеднїца хтора роби у тиму, найблїжей з дохтором физиятром и з физиотерапеутами. Физиятер препатри пациєнта и постави дияґнозу, вон дава одредзени напрями як би требала випатрац сама регабилитация, а вец Єлена предлужує регабилитацийни процес, дзе є константно у контакту зоз дохтором и колеґами физиотерапеутами.

Робота у просвити

После закончених штирох рокох на Медицинским факултету, Кухарова стажирала у Дому здравя у Новим Садзе. Tеди єй понукнута и робота у стреднєй приватней Медицинскей школи котру прилапела, и як гвари, нє побановала.

– Преподавала сом фахово предмети и теориї и вежби у спомнутей школи, односно у шицких класох од першей по штварту, а источасно сом була и класни старшина школяром штвартей и першей класи. Була сом задовольна, знашла сом ше у тей роботи, гоч сом була лєм кус старша од школярох. Нє знам прецо, можебуц прето же сом змирена, школяре здобули упечаток же им наисце сцем помогнуц. Швидко зме нашли заєднїцки язик, а я на тот период нєшка патрим як на єден з перших крочайох у моєй кариєри – гвари Єлена.

Рок робела, а до амбуланти у хторей стажирала приводзела школярох на праксу. Робота у настави єй помогла спознац тото цо би наисце любела робиц, а то робота з пациєнтами. Знала же єдного дня поглєда роботу у регабилитациї.

– Нє мировала сом, закончела сом ище дзепоєдни курси хтори ме интересовали, и видзела сом же тото одношенє пациєнт – терапеут (єден на єден) то тото цо ми одвитує и цо сцем робиц. Пошвидко сом и нашла роботу у своїм фаху и робим у приватней Клинїки зоз пациєнтами.

Любим кед ґу мнє придзе пациєнт и кед го после розгварки з дохторку и я препатрим, а вец комбинуєме регабилитрацию, односно тото цо потребне. Найчастейше то физикална терапия и кинезитерапия, розлични файти струї, ултразвук, ласер або маґнет. Кед слово о кинезитерапиї, то робота у сали, т. є. комбинация вежбох. Ту терапеут муши буц искусни, муши ослуховац же чи то добри вежби, чи идзе на лєпше або треба дацо вименїц. Щиро, праве тота кинезитерапия ми якош найблїзша, ту ше можем найбаржей виражиц и дополнїц свойо знанє и креативносц. Ту можем на пациєнта индивидуално патриц и сам процес ускладзиц так як ше ми видзи же потребне. Пачи ше ми же робота динамична, нїґда нє исте, нєт монотониї, а кед одходзим на роботу, наисце нє чувствуєм же идзем робиц, бо робим тото цо любим. Задовольство ище векше кед видзим же пациєнтови лєпше, кед видзим же и вон задовольни.

Проблеми пре способ живота

Окрем калїченьох хтори ше случую, ґу Єлени найчастейше приходза пациєнти хтори маю даяки проблем, хтори пошлїдок роботи. Звичайно то пре способ живота, пре хтори настали розлични проблеми.

– То боляци ноги у похребцини, а причини барз розлични, од нєдостатку физичней активносци и сна по костиранє. А тото цо бим наглашела то же у самим тим процесу обезбольованя пациєнта и применьованя шицкого спомнутого, окреме и вежбох, барз важне мац добри контакт з пациєнтами. Так го наженєме на иншаки способ живота, же би ше вецей рушал, тельо кельо може и кельо то його роки дошлєбодзую – гвари Єлена Кухар, хтора прешвечена же у живоце барз важне найсц часу за себе. Свидома є же то почина ище у дзецинстве, кед то и улога родичох.

– Паметам же зме на валалє мали фолклор, мнє була физична активносц и задаток и обовязка и задовольство. Физична активносц нє подрозумює лєм професийни спорт, або терховню, алє гоч яку другу активносц хтора чловека поруша. Правда, кажде би требал примерковац же би бул активни на прави способ, бо пре дзвиганє кульох при тинейджерох знаю настац барз вельки проблеми. Физична активносц муши буц присподобена роком и можлївосцом каждому з нас – совитує млада физиотерапеутка, як и у гевтей познатей присловки: ,,Як посцелїш, так будзеш спац”.

– Чловек тот хтори каждого дня одлучи и цо будзе єсц и чи ше будзе рушац, алє и о велїх других аспектох. Кед чловек дума позитивно, то уплївує и на його успих, ма вельо вецей моци, змиренши є, а у старосци годзен раховац на функционалносц зоз своїма наймилшима – гвари на концу наша млада собешеднїца Єлена Кухар.

Упатрала ше на наймилших

Єлена уж роками жиє у Новим Садзе, дзе окрем роботи тренира, вежба, путує, каяк єй облюбени спорт и розвага, а найвецей часу препровадзує з фамелию и приятелями.

Гвари же єй инспирация шицки людзе хтори думаю на себе, на свойо здравє и кед робя тото цо любя.

– Мнє мойо родичи наисце инспировали, прето же и єдно и друге даваю шицко од себе у тим цо робя. Од нїх сом мала потримовку, нє прицискали ме, вше патрели же бим о тим цо важне сама одлучовала, а нє вони место мнє. Наисце ми помогли же би бим була тото цо сом, щешлїва, и на тим сом им барз подзековна – гвари Єлена.

Без валала нє може

Єлена родом зоз Дюрдьова и гвари же накадзи ма кус шлєбодного часу одходзи до валалу, до Дюрдьова. Там гвари, єй оцец, родзина и приятелє, природа, и животинї… Там велї памятки. Тамходзеладо школи, шпивала, танцовала и у школи и у Дружтве. Велї роки Кухарова була активна и у драмскей секциї, рецитовала, ходзела на джез балет, а велїм є позната и по тим же єден час водзела и Дзецинску емисию зоз Борисом Рацовим, на Телевизиї у рускей емисиї.