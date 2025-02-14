Хто кадзи за Дзень державносци

На Стритениє по старим календару, на соботу, 15. фебруара, наполнї ше 190 роки од приношеня Стритеньского уставу Князовства Сербиї у Краґуєвцу 1835. року. Стритенє ше слави як Дзень державносци Сербиї, а пондзелок, 17. фебруар, будзе нєроботни.

Того року, випатра, нє будзе орґанизованей державней преслави Дня державносци на Стритениє, з академиями, дефилеами и плотунами и дзелєньом орденох и колайнох.

У Краґуєвцу, колїски модерней сербскей державносци, гражданство и студенти орґанизую народни протест „Стретнуце на Стритениєˮ, на хторе пешо и на бициґлох уж рушели ґрупи академцох з Нишу, Беоґраду и Нового Саду. З другого боку, пануюца Сербска напредна странка за тот датум наявела митинґ у Сримскей Митровици.

Влонї зме зоз шветочней нагоди Дня державносци и Стритеньского уставу детально писали о значеню и досягох того першого найвисшого правного и политичного акту з хторим конституована модерна сербска державносц, та повториме лєм найважнєйше – бул то документ з хторим формално запровадзена правна держава з подзелєньом власци на три конари и ґарантованима людскима, гражданскима и маєтнима правами. Устав, чийо директне надхнуце були идеї и практични здобутки просвитительства, буржоажийних револуцийох и постнаполеоновскей Европи, бул далєко опрез свойого часу и нє бул длугого вику. Медзитим, то нїяк нє зменшує вредносц и важносц того наисце епохалного подняца хторе реално вимагало нєможлїве, най парафразуєме шейдзешатосмашох.

З тей нагоди, ниа даскельо интересантни факти, насампредз з обласци державних инсиґнийох. Попри фундаменталних политичних и правних началох, орґанизациї и власци, уж у другей глави Стритеньского уставу од 14 кельо их мал, дефиновани державни символи Князовства Сербиї. Перша сербска державна застава була у трох фарбох ‒ алє червено-било-белава. У вертикалней вариянти, була то обратна верзия французкей триколори, док у горизонталней, фарби були як на познєйшей югославянскей застави лєм обратно поскладани. На билим полю бул герб – штредньовиковни щит з оцилами, окружени з венцом зоз дубового и маслинового лїсца. Понеже Князовство ище нє було цалком нєзависне од султана, на гербу нє було анї орла, анї коруни. Гоч єст романтичне прешвеченє же Доситейова „Востани Сербиеˮ була гимна Стритенийскей Сербиї, историйно то нє точне, бо урядова державна гимна здобуток познєйшого часу. Од шицких першобутних символох модерней сербскей державносци, нєшка ше у редизайнованей форми хаснує лєм єден – герб, як традицийни символ АП Войводини по одлуки Покраїнскей скупштини з 2014. року.