ХТВ: Осиф Костелник – Поета родного краю

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – У документарним филму о Осифови Костелникови (1903–1936), хтори зняла Горватска телевизия на руским язику, Любица Гаргай, Вера Зелинац и Мария Такач здогадую на того поету.

Осиф Костелник (1903–1936) пожил лєм 33 роки, алє за собу охабел глїбоки шлїди у рускей литератури и як културно-просвитни дїяч при Руснацох медзи двома войнами прешлого вика. Заступени є у Руско-українским алманаху бачванско-сримских писательох (1936), зоз прозу, и у Антолоґиї поезиї бачванско-сримских руских писательох (1965), зоз поезию, тиж и у Историї рускей литератури (1997) Юлияна Тамаша, а НВУ Руске слово видало Позберани твори Осифа Костелника 1981. року. Културно-уметнїцке дружтво у Вуковаре ноши його мено.