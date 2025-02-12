Гуманитарна инициятива женох занятих у школи

ДЮРДЬОВ – Жени заняти у дюрдьовскей школи и того року на дружтвених мрежох и у родительских ґрупох подзелєли свойо жаданє же би ше им за 8. марец нє куповало дарунки, алє же би ше тот пенєж унапрямело за гуманитарни наменки.

Тоти гумани жени предкладаю най би ше пенєж уплацело за лїченє Михаила Милуна, школяра хторому треба финансийна потримовка за лїченє.

Основна школа „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове позната по участвованю у рижних проєктох, окреме тих цо ше дотикаю демократиї и мултикултуралнoсци, а видвоює ше по вельочислених гуманитарних инициятивох.