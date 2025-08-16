Пейцчленовей фамелиї потребна помоц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пейцочлена фамелия Козицкий з Руского Керестура, Екатерина, Александер и їх тройо дзеци, иншак русиянски державянє, находза ше у чежкей материялней ситуациї, пре хтору прейґ наших медийох и дружтвених мрежох глєдаю помоц.

Екатарина ше уж єден час находзи у чежкей здравственей ситуациї, понеже єй нєдавно дияґностификована хорота акутного панкреатитиса зоз некрозу.

Екатеринов перши озбильнєйши здравствени проблем зявел ше початком юлия того року, кед ю пре моцни болї у бруху одвезли перше до шпиталю до Вербасу, а потим до Нового Саду. Там єй лїкаре указали потребну помоц на оддзелєню интензивного допатраня, дзе остала седем днї, и достала дияґнозу акутни панкреатитис зоз некрозу.

Понеже фамелия нє мала здравствене осиґуранє за трошки коло лїченя, тераз им потребна помоц їх согражданох.

Ґу тому, як потолковала фамелия Козицкий, Александер ма моцну алерґию, дерматитис, хорує од астми од свойого трецого року, а у Русиї бул инвалид. Їх дзивка ма вецей фокални алопециї и алерґиї, та маю трошки и за їх лїченє.

Под час Екатеринового пребуваня у шпиталю, прейґ дружтвених мрежох ше обвисцовало о їх чежким материялним стану, та уж теди поєдинци з валалу нє були ровнодушни, алє ше одволали помогнуц.

– Барз ми нєприємно питац було цо, алє пред тим як сом ше похорела, нїґда бим нє подумала же ше найдзем у такей ситуациї. Кед сом була у шпиталю, велї людзе помогли моєй фамелиї, и сцем им з тей нагоди барз подзековац. Преходзиме през барз чежки период и подзековни зме на каждей помоци – поручує Екатерина.

Фамелиї потераз помогли поєдинци з валалу и волонтере Каритасу хтори им углавним ношели поживово продукти або пенєжи, а тих дньох и штирме члени Добродзечного огньогасного дружтва.

Кажде хто жада помогнуц тей фамелиї, пенєжи може уплациц на їх динарски рахунок на число: 200-7170000003555-67, банка Поштанска штедионица, а продукти им мож однєсц на їх адресу Народного фронта 32.

Помоц ше збера и у церкви и на парохиї.