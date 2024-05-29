Гуманитарна представа „Дзе зме погришели?” нєшка госцує у Коцуре

КОЦУР – Нєшка 29. мая, на 18 годзин у Доме култури Коцур будзе виведзена гуманитарна представа „Дзе зме погришели?” драмскей секциї вирскей настави Електротехнїчней школи (ЕТШ) „Михайло Пупин” зоз Нового Саду.

Текстописателька и режисерка представи Дзе зме погришели? вироучителька Лїляна Перишич Бурсач.

Приход зоз представи будзе унапрямени за лїченє Михаила Милутина, школяра ЕТШ „Михайло Пупин” и члена театралней секциї.

Орґанизатор госцованя за донациї порихта ладичку на уходзе до будунку Дома култури Коцур, а донациї мож уплациц и на жиро-рахунок ансамбла: 340-32580019-80.

Домашнї гуманитарней представи Орґанизацийни одбор Коцурскей чутки 2024.