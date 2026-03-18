Гуманитарна журка за Ивану

ДЮРДЬОВ – Пияток, 13. марца у Ресторану Шећер була гуманитарна журка на котрей зберане финансийну помоц за Ивану Плачкич Йованович зоз Дюрдьова, то млада мац двоїх мандих дзецох котра хорує од карциному.
На журку ше одволали дзевец шиваче зоз Жаблю, Чуроґу, Ґосподїнцох и Суботици котри шпивали задармо, а попри добродзечного прилогу, пенєж назберани и од предаваня пица и од бакшишу котри достали конобаре и музичаре. Назберане вкупно милион двасто тисячи динари и шицок пенєж уплацени на Иванов рахунок.
Журку орґанизовали Иваново товаришки и товарише, а предводза Радмила Дюрич, Неделько Баварчичи и власнїк спомнутого ресторану Никола Вуїч.
За тераз хиби ище штернац тисячи динари за початок лїченя.
Попри того же Ивана хорує од карциному, и єй дзивче Ема хорує од ридкей хороти Ниман – Пиковей хороти.
Хто може и жада помогнуц Ивани може средства уплациц на: Ивана Плачкич число жиро рахунку 340-0032144373-40.