Апел гражданом же би дали крев, нєшка акция у Керестуре

КУЛА – Институт за трансфузию креви Сербиї апелує на гражданох же би донирали крев, понеже резерви креви у цалей жеми на найнїзшим, односно на єднодньовим уровню, а дистрибуция кревових ґрупох тиж нєповольна. У Руским Керестуре добродзечна акция даваня креви будзе 23. авґуста и 22. новембра.

Зменшани резерви шицких кревних ґрупох, окрем АБ, а же би ше задоволєло шицки потреби здравствених институцийох, нєобходне же би залихи креви були на тродньовим уровню.

У општини Кула, у орґанизациї Червеного крижу и Заводу за трансфузию креви Войводини, поряднє ше орґанизую акциї добродзечного даваня креви.

Особа хтора дава крев може буц кажда здрава, одроснута особа, старосци од 18 по 65 роки, при хторей ше зоз лїкарским препатрунком и преверйованьом кревовей слики, односно уровньом гемоґлобину, утвердзи же даванє креви нє загрожи анї ю, а анї особу хтора достанє крев.