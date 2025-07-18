Гуманитарне обегованє на соботу на кею при студентских домох

НОВИ САД – Ище єдна гуманитарна акция у хторей ше збера финансийну помоц професорови Александрови Павловичови Цалетови будзе на соботу, 19. юлия на 10 годзин, на кею при студентских домох.

Орґанизатор Атлетско-рекреативни клуб Фрушка гора поволал заинтересованих най приду и най участвую на обегованю и на таки способ помогню професорови Павловичови, хторому потребна трансплантация печинки у иножемстве, а трошки лїченя превозиходза можлївосци фамелиї. Старт обегованя будзе при Яхтинґ клубу, и будзе ше бежац по Мост шлєбоди и назад. Єден круг 1 километер и будзе ше бежац єдну годзину.

Професор Александар Павлович Цале активно сотрудзовал зоз Заводом за културу войводянских Руснацох на правеню и обдумованю дружтвеного бависка Насельованє пустари Руски Керестур.

До тераз гуманитарни акциї орґанизовали школяре Ґимназиї Йован Йованович Змай з Нового Саду у хторей професоров Павлович роби. Вони зберали донациї и док тирвал фестивал Еґзит на Варадинским мосце. Вовторок, 15. юлия, бул турнир у малим фодбалу на Дячких теренох, дзе стреду отримани и турнир у баскету.

Як мож помогнуц професорови Александрови Павловичови Цалетови пише на тим линку.