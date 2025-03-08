ДЮРДЬОВ – У голу Основней школи „Йован Йовнович Змай” у Дюрдьове вчера, 7. марца, отримани Гуманитарни осмомарцовски концерт.

У програми участвовали школяре нїзших класох, вєдно зоз своїма учительками, як и члени културно-уметнїцких дружтвох зоз валалу – члени Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” и Културно-уметнїцкого дружтва „Бранислав Нушич”.

Дзеци танцовали, шпивали и рецитовали по руски и по сербски.

И того року жени заняти у школи на дружтвених мрежох и у родительских ґрупох подзелєли свойо жаданє же би ше им за 8. марец нє куповало дарунки, алє же би тот пенєж бул унапрямени за гуманитарни наменки. Їх предклад же би ше пенєж уплацело за лїченє Михаила Милуна, школяра Електро-технїчней школи зоз Нового Саду, хторому треба финансийна потримовка за лїченє, а шицок назберани пенєж на концерту будзе уплацени за його лїченє.