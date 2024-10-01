Отримани гуманитарни турнир у пикаду за Филипа Хромиша

ДЮРДЬОВ – Гуманитарни турнир у пикаду отримани всоботу у Дюрдьове. На турниру участвовали двацец особи. Перши три места завжали Иван Цветкович хтори пришол участвовац аж зоз Качарева, Милорад Дюрдєвич и Младен Тривунович и вони освоєли погари.

По словох орґанизаторох, було и тих цо уплацели котизацию, алє нє участвовали, а шицок назберани пенєж прешлїдзени за лїченє малого Филипа Хромиша зоз Дюрдьова.

Филипов оцец Ваня Хромиш гварел же векша часц средствох назберана, алє ище вше хиби же би ше цалком покрило трошки операциї.

Шицки хтори у можлївосци и жадаю помогнуц, то можу поробиц зоз уплату на динарски рахунок 160-5600101019468-66, Мая Хромиш.