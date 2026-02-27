ЗдруженяРутенпресТексти

Гуманитарни турнир у шаху

автор Я. Винаї
автор Я. Винаї 10 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє младих „Пакт Рутенорум” орґанизує нєшка, 27. фебруара гуманитарни турнир у шаху у просторийох дакедишнього Клубу 10.

Приявиц ше мож на число телефона 061/37-03-646, а котизация виноши 1.000 динари.

