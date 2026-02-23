ЗдруженяРутенпресТексти

Гуманитарни турнир у шаху

автор Я. Винаї
РУСКИ КЕРЕСТУР – На пияток, 27. фебруара, Здруженє младих „Пакт Рутенорум” орґанизує гуманитарни турнир у шаху, у просторийох дакедишнього Клубу 10.

Приявиц ше мож на число телефона 061/37-03-646, а котизация виноши тисяч динари.

