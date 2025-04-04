И, цо тераз?

Нєшка, док дуркам тоти шорики колумни, сполнєло ше пейц мешаци од паду стрехи на Гайзибанскей станїци у Новим Садзе. У медзичаше число тих цо смертельно настрадали наросло на 16, зоз надїю же на тим и останє.

Медзитим, кед патриме на збуваня после 1. новембра 2024. року, два Сербиї маю розлични обчекованя, алє у єдним ше складаю – же ше зоз тим нє шме закончиц. Власц и їх прихильнїки ше наздаваю же ше студенти враца на факултети, а з тим и же ше побунєни народ враци до свойого звичайного живота и же вец, у мире годни преганяц шицких тих цо блокирали улїчки на 14, 15, та 16 минути (як росло число жертвох) и котри штрайковали и участвовали у протестох.

Тоти цо у блокади, цо ше ошлєбодзели страху и вишли на улїчки, и явно виступели процив непотизму и корупциї котра почала забивац людзох, источашнє глєдаю же би одвичательни за забойство людзох на реконструованей станїци одвитовали, и нє лєм вони, алє шицки хтори у медзичаше нападали студентох и других учашнїкох протестох. Вони ше наздаваю же ше їх борба закончи зоз комплетну пременку системи у котрей кажди шрубик ма свою функцию алє нє за отримованє системи власци, алє у служби гражданох.

Нєутралним, котри патра свою роботу, їм важне най ше тото цо скорей закончи и най ше их нє знємирює, бо на концу, нїхто їх нє страдал и нє мишаю ше до политики, гоч ше политика каждодньово миша до їх животох.

У сущносци, и перши и треци на истим боку бо их знємирюю тоти зобудзени и побунєни гражданє. Алє пейц мешаци тота буна тирва, та и сцерпезлївосци єст вше менєй. Власц и єй прихильнїки на початку були нєсподзивани пре студентски бунт котри нє могли контроловац, бо зоз формалну опозицию лєгко виходза на конєц уж 13 роки. Та вецка, з очиглядним ширеньом мержнї и циґанства о протесту богатих, злих студентох и їх прихильнїкох котри жича зло Сербиї и сцу ю знїщиц, нормално, финансовани зоз иножемства з боку старих сербских нєприятельох, з тарґетованьом поєдинцох, пробую деморализовац и ослабнуц протести. Медзитим, продукт ширеня мержнї то напади як на студентох и гражданох у протесту, так и на професорох. Рецепт добре направени – предсидатель держави дакого превола на явней фреквенциї, вец ше „блатоиди“ уруца до бависка зоз блатом през котре прецагую тих преволаних, и на концу – на улїчки дахто, у довирию же чува державу од зраднїкох, дода ґаз у авту на людзох у блокади, вицагнє бейзболку, лєбо з песцу намесци ошмих демонстрантом. Лєбо вежнє нож най покалїчи дакого, як цо швижи приклад деканки Филозофского факултету у Нишу котру жена уджобла до руки. Вец нападачох полиция приведзе, а под защиту их бере тот исти хтори тарґетує и оправдує їх (нє)дїла.

З другого боку рошнє бунт, а протести у Новим Садзе, Краґуєвцу, Нишу и Беоґрадзе указали же людзе вецей нє сцу жиц як потераз. Алє шицким, окреме после Беоґраду, Чациленду, чудних збувањох на Славиї после котрих стотки людзох закончели у дохтора, ясно же постоя два Сербиї, два нєпомирлїви конци. З єдного боку людзе котри на габох студентского бунту сцу врациц страцене достоїнство, а з другого боку плацени и уценєни, и єдна часц вирнїкох котрим медийна цмота, прикрацуюци им обєктивни информациї, одавно загарештовала можлївосц здравого розсудзованя. И цо тераз? То питанє котре вше частейше чуц на улїчкох.

Знаю обидва боки же на тим нє останє и же ше нїч на старе нє враци. Єден бок муши страциц. И гоч кельо очи упарти на студентох, одвит лєжи у старших. Млади претресли поспану державу. Причина озбильна, бо корупция и нєфаховосц почали забивац людзох. Тераз час най ше на тих руинох будує дацо нове, чистейше, достоїнственше. Най людзе постаню свидоми же ше и вони за дацо питаю, а нє лєм кед виберанки. Кед зме того потераз нє постали свидоми, вец нам живот остава живот под стреху котра нас нє чува, алє нам грожи.