И далєй без бодох у ярнєй часци

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” одбавел осме першенствене стретнуце у другей полусезони, внєдзелю, 19. априла, у Коцуре страцел од екипи ФК „Обилич” зоз Змаєва, а резултат бул 2:3.

ФК Искра – ФК Обилич (Змаєво) – 2:3. Ґоли за екипу Искри дали: Ненад Петкович и Марко Неделькович.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Лука Вулич, Давид Гарди, Милорад Ваяґич, Дамян Ґубаш, Ненад Петкович, Саво Прелевич, Боривой Цветкович, Марко Неделькович, Душан Бокан и Зоран Сердар.

До бависка вошли Мирослав Живойнов, Павле Човс, Дарко Салонтаї и Оґнєн Салонтаи, а на лавочки ище були Вид Неделькович, Василиє Дукич и Давид Неделькович.

Екипа Искри у шлїдуюцим першенственим стретнуцу будзе бавиц на нєдзелю, 26. априла у Бачким Добрим Полю процив остатньопласованей екипи ФК „Сутєска”. Стретнуце почнє на 16:30 годзин.