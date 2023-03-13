И Дружтво за руски язик литературу и културу на Новосадским сайме

НОВИ САД – Дружтво за руски язик, литературу и културу представело свойо виданя на Медзинародним сайме кнїжкох всоботу, 11. марца у рамикох Координацийного одбора дружтвох за язики, литературу и културу, на штанду Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци.

Кед слово о виданьох Дружтва за руски язик, литературу и културу представена двоязична кнїжка „Руска ґимназия” авторки Ирини Папуґа, тиж и Зборнїк роботох „Studia Ruthenica” число 28, як и Подобови каталоґ „Стретнуце у Боднарова” зоз подобовей колониї хтору Дружтво орґанизує у Ґосподїнцох.

На саямскей промоциї Координацийного одбору, представене 9. число Мултиязичного часопису Дружтвох за язик, литературу и културу Войводини „Нови мост”, а попри на руским представени и виданя на румунским, горватским, македонским и болгарским язику.