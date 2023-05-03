И Коцурци преславели Перши май

КОЦУР – Медзинародне швето роботи, Перши май, означене пондзелок и у Коцуре. Вельке число Коцурцох тото швето звичайно препровадзує на побрежю коло каналу ДТД, а тей традициї ше нє одрекли анї того року.

Зменшованє вилєтних местох на побрежю коцурскей часци каналу Дунай-Тиса-Дунай обачлїве уж длугши час. Пре нєстаємну хвилю яка ше зна трафиц тиж зна буц менєй вилєтнїкох, алє того року хвиля була красна и слунечна та велї тот дзень препровадзели у природи.

Велї Коцурци ше заш лєм одлучели випечиц роштиль дома зоз фамелию и приятелями, а велї котри були у можлївосци одпутовац даґдзе, углавним пошли на Палич, Фрушку гору и подобни локациї. На таки способ, у веселей атмосфери, зоз смачним єдзеньом означене Медзинародне швето роботи и у Коцуре.