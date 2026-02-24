И коцурски школяре означели Дзень мацеринского язика

КОЦУР – Медзинародни дзень мацеринского язика, котри ше означує 21. фебруара зоз пригоднима активносцами през наставу означели и школяре Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре.

Зоз школярами нїзших класох учительки Лидия Будински, Ясна Медєши, Валерия Папуґа и учитель Марко Буила побешедовали о значносци Дня мацеринского язика и о тим цо вон представя. З тей нагоди вони здогадли школярох же язик значна часц нашого идентитету, култури и традициї. Тиж, надпомли же треба хасновац руску кирилку и у настави ше намагац на рахункарох хасновац тото писмо.

З нагоди того швета школяре бавели и рижни интересанти квизи на рускей кирилки, а як гварел учитель Марко Буила, спомли и прецо мацерински язик значни, прецо го важне хасновац, як и прецо важне медзисобно бешедовац на мацеринским язику.

Наймладши у коцурскей Основней школи за тото швето читали и рижни приповедки и писньочки по руски, и вєдно зоз учительками и учительом пошвецели тот дзень язику котри перши звладали и на котрим вигварели свойо перши слова.