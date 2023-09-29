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И коцурски школяре означели Европски дзень язикох

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 50 Опатрене

КОЦУР – Як и каждого року, 26. септембра школяре Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура на пригодни способ означели Европски дзень язикох.

З тей нагоди зоз школярами осмей класи отримана оглядна годзина, на котрей наставнїца сербского язика Бояна Петрович и наставнїца анґлийского язика Здравка Майкич обробели тему „Идиоми у сербским и анґлийским язику”.

У самей реализациї годзини хасновани елементи сучасней технолоґиї котри наставнїци комбиновали зоз ґрупну роботу школярох.

На концу отриманей годзини, наставнїци Бояна и Здравка подзековали шицким школяром и колеґом котри присуствовали на оглядней годзини, а зоз своїм участвованьом у рижних активносцох тиж дали и свойо доприношенє же би годзина и означованє Европского дня язикох були успишни.

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