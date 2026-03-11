И наймладши члени Дружтва „Др Гавриїл Костельник” означели Дзень женох

КУЛА – З нагодни Медзинародного швета 8. марца – Дня женох, Руске културно-уметнїцке дружтво „Др Гавриїл Костельник” у Кули, всоботу, 7. марца орґанизовало роботню за своїх наймладших членох.

На роботнї дзеци правeли винчованки, квецики и рижни прикраски зоз пригоднима мотивами за тото швето пошвецене женом, а хтори потим подаровали своїм наймилшим.

Попри подобових схопносцох, дзеци указали и свой музични талант, понеже на роботнї учели и шпиванки зоз музичну руководительку того Дружтва, Еуфемию Планкош.

И з тей нагоди наймладши члени кулского РКУД указали заинтересованоц и свою креативносц, а шлїдуюцу подобну роботню планую отримац пред Вельконоцнима шветами.