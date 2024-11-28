И Наташа Тамаш достала припознанє

НОВИ САД – З нагоди 70 рокох иснованя Польопривредного факултета Универзитета у Новим Садзе, на святочней академиї пригодни припознаня достали найлєпши студенти Польопривредного факултета, од першей по закончуюци рок студийох. Медзи нїма и Наташа Тамаш зоз Коцура.

Наташа студентка другого року Факултета, на напряму Фитомедицина, а припознанє достала за одлични успих. Вона шицки испити на першим року факултета положела зоз дзешатками, так же рок закончела зоз просеком оценох 10,00.

Напрям Фитомедицина вибрала студирац, бо барз люби рошлїни, од предметох найволї хемию и хвильково рихта испити за предстояцим януарски рок.

Припознаня достали и др Марица Петрович (моноґрафия рока), др Небойша Дедович (учебнїк рока), др Драґослав Иванишевич (найлєпши медзинародни проєкт), як и доцент др Драґана Новакович и проф. др Миряна Любоєвич (найвекше число публикованих роботох на СЦИ (SCI) лїстини).