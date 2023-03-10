И Оддзелєнє за русинистику на Сайме образованя „Драгокази”

НОВИ САД – На Сайме образованя „Драгокази”, 9. и 10. марца, на штанду Филозофского факултета представене и Оддзелєнє за русинистику.

Спред Оддзелєня за русинистику вчера бул присутни др Александер Мудри и сцерпезлїво одвитовал на питаня заинтересованим за студиї Русинистики. Вон гварел же було заинтересованих стредньошколцох и же ше єдна особа аж и подробнєйше випитовала о условийох студираня. Попри нього, зоз заинтересованима будуцима студентами бешедовала и мср Ана Римар Симунович.

Нєшка другого дня на штанду спред Оддзелєня за русинистику од 10 до 12 годзин будзе студент Александар Буильчик.