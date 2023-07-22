И робота, и фамелия

Саша Роман, инженєр телекомуникацийох, тераз заняти и як проєкт менаджер за вельки електрични машини. Вон супруг и оцец двоїх дзецох, а з фамелию жиє у Бачкей Тополї. Роби у Суботици и по Европи, а по оцови є Руснак. Од оца Михала нашлїдзел и притоку за гумор и писанє, та ше опробовал и як стендап комичар. З тей нагоди представяме го и читачом „Руского слова”.

Кед закончел студиї телекомуникацийох у Будапешту, Саша седем роки робел у Сербиї, праве у тим секторе, алє ше заш лєм опредзелєл прейсц до других обласцох.

– З часом сом мал проблем, бо сом думал же информатика будзе помоц людзом, же комуникация будзе лєгчейша, цо ше и случело. Алє часто видзим же то нє идзе у добрим напряме, а и финансийно сом нє бул задовольни, та я то зохабел. Єдноставно ше ми шицко тото нє пачело, нє любел сом видзиц дзеци з мобилним телефоном – розтолковал нам Саша.

Теди ше почал занїмац и зоз стендап комедию, та кед видзел же є схопни зоз бешеду, надумал прейсц до водох тарґовини, т.є. предаваня.

– Сцел сом ше опробовац у предаваню. „Електроремонт” Суботица то найвекши ремонт у бувшей Югославиї, а нєшка є у власносци Италиянох и у Европи є медзи наймоцнєйшима. Тота фирма роби и ремонти и предаванє вельких машинох за електрарнї, циментарнї, за чежку индустрию. Я водзим тоти проєкти як инженєр, то ми главна робота. Моя обовязка найсц клиєнта, видзиц цо му треба, вец здумац як би то могло зробиц, и кед цали тот проєкт попровадзим, на концу го наплацим. На терену сом лєм на початку, дзень-два, и на концу проєкта, бо углавним источашнє робим од 5 до 10 проєкти и вельо путуєм по велїх державох Европи – од Нємецкей, Ческей, Словацкей по Румунию. Найчастейше путуєм на авту, ал дакеди и и на авиону, алє ту слабши вязи зоз индустрийнима зонами – гвари Саша, хтори ше праве врацел зоз драги длугокей 5.000 км, од Берлину по Констанцу у Румуниї.

НА ПОТОМКИ ЧЕКАЛИ 10 РОКИ

Гоч робота барз важна, задовольни є же є за ню добре плацени, то и якаш фамелийна сиґурносц. Гвари же му драгоцини викенди кед є дома зоз супругу Анастазию и дзецми Наталию и Даниєлом. А цикаве у Романових и тото же на потомство длуго чекали.

– Ми зоз супругу 10 роки чекали и глєдали помоц, и ту и у иножемстве. И уж кед зме престали о тим роздумовац, прешвечени же нє будземе мац дзеци, само од себе ше случело же ше нам пред трома роками народзела Наталия, а нєодлуга, пред роком и пол и Даниєл. Гоч зме уж нє таки млади, я постал оцец першираз на 39 роки, а супруга на 35, то барз велька радосц – виволал нам Саша, та и тото же му тераз дакус чежше путовац.

– За таке ми технолоґия хтору сом споминал добре послужи, бо можеме бешедовац прейґ телефона, а кажди викенд сом дома. Нє идзем на драгу кажди тидзень, алє тераз углавним сезона ремонту вельких фабрикох, та єст вельо роботи. Плaнуєм до авґуста шицко позакончовац же бизме з дзецми могли пойсц на лєтованє. Патрим же бим з нїма препровадзовал викенд, же бим ходзел на дзецински манифестациї, же бизме вожели бициґли у природи и же бизме вєдно путовали. Рисовани филми нам тиж важни, найчастейше патриме Пепу праше, алє волїм Пепу як даяки други змисти хтори ше дзецом понука.

У РОБОТИ МУ ПОМОГЛО ЗНАНЄ ЯЗИКОХ

Наш собешеднїк зоз мишаного малженства и одразу вєдно з младшим братом Андрейом научели три язики, а жили у Малим Идьошу.

– Оцец Михал нам Руснак и вон з нами по руски бешедовал, мац Мадярка, та зме з ню по мадярски, а вони медзи собу могли лєм по сербски. Так зме дома бешедовали на трох язикох и шицки три язики зме добре звладали – приповеда Саша на чистим литературним руским язику, гоч ше вигваря же тераз нє ма нагоди кажди дзень по руски бешедовац.

Саша гвари же и мадярски язик правилно научел, а анї нє чудо, бо оцец бул новинар у рускей редакциї Радио Нового Саду, а мац робела у просвити. Знанє литературного мадярского Сашови помогло и на студийох у Будапешту, а кед знаш три язики, то твердзи наука, лєгко научиш и штварти и пияти. Так ше надовязал анґлийски, на котрим найчастейше на роботи бешедує, а розуми и италиянски и румунски.

– Знанє руского язика ми помага на роботи у Ческей и Словацкей, а дожил сом и же сом ше могол згвариц лєм по руски, раз на жимованю. У Тополї зме ше дружели зоз фамелию Сенки Бенчиковей, а познам ище даєдних Руснацох и ту и у Орахове – потвердзел наш собешеднїк.

Врациме ше на занїманє зоз стендапом кед Сашо тиж гвари же видзел свой талант и за бешеду и за писанє, а медийски простор му нє бул цудзи дзекуюци оцови.

– Часто сом соботами бул з оцом у рускей редакциї, кед оцец мал емисию „Стретнуца на 10”, и то ми було барз забавно пойсц з нїм, и пре путованє и пре Нови Сад, та и пре лифт до редакциї… Кед була емисия шедзел сом у студию. А вец сом у ТВ Нови Сад пред 10 роками мал свой перши наступ и було ми шицко блїзке и нормалне, бо сом там бул ище як мали. Пайташ ме приявел на конкурс за стендап по мадярски, поволали ме и цошка сом здумал. То тирвало дас 10 минути, а кед знїмок бул положени на Ют’юб, за єден дзень було три-штири тисячи препатрунки и знїмок бул барз позитивно оценєни. Часто сом наступал, бо теди була експанзия стендапу, мал сом наступи дзе було и 2.000 людзох, нє було то лєм таке аматерске наступанє. Теди сом робел у телекомуникацийох, дакус сом финансийно нє бул задовольни, та ми и финансиї були инспирация. Теди сом бул нагнївани на цали швет. Думал сом же направим дацо и по сербски и по руски, алє тераз то прешло. Єдино же сом нєдавно бул водитель на манифестацийох у Тополї, алє тераз ми дзеци на першим месце, поготов же су ище мали.

Саша зоз свою фамелию нє видзи свой живот даґдзе у иножемстве, но, велї його товарише пошли. Гоч єст того цо ше му ту нє пачи, видзи ту и тот други, красши бок.

З ДЇДОМ У КЕРЕСТУРЕ ПО РУСКИ

Сашова супруга Мадярка, та дома бешедую по мадярски. Дзеци сцу дац до двоязичней оводи же би научели и язик штредку, а Сашо рахує жє по руски науча од дїда Михала у Керестуре, дзе часто зайду, а на телефон ше чую ище частейше. Люби Сашо присц до валалу, бо вец ожию красни памятки на дзецинство у баби Романовей, Крачуни и Пасхи, лєтнї купаня на базену, лапанє рибох, спанє у шатре, велїх пайташох, а и на капущанїки и сирец, хтори ше рихта и у його фамелиї.