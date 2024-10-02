И руска фолклорна традиция на „Панонским вашаруˮ

ВЕРБАС – На 45. Фестивалу фолклорних традицийох Войводини, всоботу 28. септембра участвовали аматере Дома култури Руски Керестур, РКУД „Др. Гавриїл Костельникˮ зоз Кули и КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова.

Зоз Керестура наступела Женска шпивацка ґрупа, Дзивоцка шпивацка ґрупа, Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамоˮ и виводзацки ансамбл Дома култури Руски Керестур. Женска шпивацка ґрупа наступела зоз шпиванками „Одкадз слунечко сходзелоˮ и „Ей, дзивчатко пишнеˮ. Дзивоцка шпивацка ґрупа наступела зоз шпиванками „Там под лєсомˮ и „Ей, минаруˮ. Народни оркестер виведол инструментал „Кед я пойдзем маршировацˮ, а виводзацки ансамбл зоз хореоґрафию „Дзивоцки вечарˮ. Фахово рудководителє Еуфемия Планкош, Кристиян Няради и Андрея Штефанко

Зоз Кули наступели нашо аматерки Женскей жридловей шпивацкей ґрупи зоз шпиванками „На штред заградочкиˮ и „На широкей ровнїˮ, а їх фахови руководитель тиж Еуфемия Планкош.

Тиж наступели и Дзецинска шпивацка ґрупа и Мишана шпивацка ґрупа КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова, уметнїцки руководитель Борис Маґоч, а провадзел их тамбурови оркестер, руководитель оркестра Золтан Дудаш.