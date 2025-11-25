РУСКИ КЕРЕСТУР – И Руска матка представела свойо виданя на вчерайшей програми 32. Манифестациї „Костельникова єшеньˮ, отриманей 24. новембра, у Доме култури, у Руским Керестуре.

Предсидатель Рускей матки, проф. др Михайло Фейса, на початку, у даскельо словох представел їх видавательну дїялносц з акцентом на найновши виданя Рускей матки, а бешедовал и о потераз реализованих проєктох и планох за наиходзаци период.

Кнїжку „Порученя заспаному народуˮ представел автор Михайло Катона, у хторей ше находза 80 статнї, односно авторово особни становиска и написи на рижни ексцесни подїї у нашей явносци. Вон, з тей нагоди, приповедал о рижних темох хтори ше преплєтаю през кнїжку, а хтори призначовани у периодзе од 2005. року по нєшка. Общи авторов заключок на концу бул же Руснаци пасивни народ, кед слово о ришованю дружтвено-економских проблемох, цо и главни мото назви його кнїжки.

Авторка збирки поезиї „Вистате шерцоˮ, Ирина Жеґарац, пре приватни причини нє присуствовала на промоциї, алє у єй мено, кнїжку публики представела предсидателька Орґанизацийного одбору Костельниковей єшенї, Ясмина Дюранїн, хтора була и мотераторка програми.

„Зоз шерца преписанеˮ автора Славомира Шанти, назва його найновшей, другей кнїжки поезиї, та з тей нагоди, автор визначел же у кнїжки: „Вибрани слова любови, на папер пренєшениˮ. У кнїжки преважно любовна поезия и прозни тексти зоз авторового живота, и живота його родичох. Окрем того, кнїжка ма и гаику поезию як и даскельо приповедки за дзеци, а у даскелїх виреченьох о кнїжки гварела и єй рецензентка, Мария Горняк.

На концу, предсидатель Рускей матки, проф. др Михайло Фейса, представел и два науково роботи – моноґрафию „Перши конфесионални школи на руским язику у Бачкейˮ хторей є и автор, попри проф. др Александра Янковича. Представена и наукова робота авторох проф. др Михайла Фейси, Доротеи Будински Бабич и Славици Чельовски „Интеркултурална димензия у образовней вертикали на руским язикуˮ. Подробнєйше о поняцу интеркултурализма и крочайох осучасньованя учебнїкох у образовней вертикали на руским язику бешедовал єдини єй присутни автор.