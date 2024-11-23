И того пиятку була акция „Застань Сербийо”

НОВИ САД – Акция гражданох и активистох „Застань Сербийо”, зоз хтору учашнїки през петнац минути цихосци одали почесц настрадалим у нєщесцу на Желєзнїцкей станїци Нови Сад, пияток 22. новембра отримана у Новим Садзе и у вецей местох ширцом Сербиї.

Акция почала на 11:52 годзин кед спадло закрице и тирвала 15 минути, цо минут цихосци за кажду настрадалу особу.

Тужительствао у Новим Садзе штварток сообщело же загарештовани 12 особи у вязи зоз траґедию на Желєзнїцкей станїци хтора ше случела 1. новембра кед 15 особи настрадали и два ище вше чежко покалїчени.

Уход до новосадского Тужительства три днї блокирали покраїнски и републични посланїки, як и городски одборнїки и вимагали виновну одвичательносц за настрадали 15 особи на Желєзнїцкей станїци.

В. Вуячич