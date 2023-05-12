И того року безплатни таблети процив суньоґох

ВЕРБАС – У рамикох тогорочней акциї систематичней защити здравя гражданох од суньоґох, котру у сотруднїцтве зоз локалнима самоуправами запровадзує новосадска „Циклонизация”, ґаздовством на териториї општини Вербас буду подзелєни БТИ таблети процив ларвох урбаних лєбо хижних суньоґох. Дзелєнє таблетох гражданом будзе тирвац од 9. мая та по конєц мешаца.

По словох менаджера за одношеня з явносцу новосадскей „Циклонизациї” Дариа Ачимовича, БТИ таблети високо селективни биоцидни продукт котри дїйствує лєм на ларви суньоґох. Таблети ше хаснує у обисцох дзе єст стояцей води, а детальне упутство за хаснованє и способ дозираня находзи ше на каждим пакованю таблетох.

Фаховци препоручую же би гражданє под час сезони раз тижньово подполно випражнєли кабли и судзину з воду, положели мрежи на вентилацийни отвори и злєпшали затиканє шахтох и септичних дзирох, як и же би раз рочно преверели чи вертикали и други часци цивох за дижджовку нє заткани зоз лїсцом и другима материялами. Тиж, треба же би склонєли предмети у котрих ше затримує вода вигодна за розвой ларви суньоґох, же би очисцели ярки и беґельчики, алє и же би положели мрежи на облаки.

Оперативци „Циклонизациї” буду по обисцох дзелїц таблети, а заинтересовани гражданє котри нє буду дома, годни превжац БТИ таблети у месних заєднїцох шицких населєних местох вербаскей општини.