И того року КУД „Жатва” орґанизує „Шпиваночку”

КОЦУР – КУД „Жатва” и того року орґанизує змаганє у шпиваню руских, сербских лєбо мадярских шпиванкох наволане „Шпиваночка”.

Тото змаганє прешлого року було перши раз орґанизоване после 10 рокох, а того року млади Жатвово аматере предлужую традицию.

Шицки заинтересовани шпиваче возросту од шейсц по штернац роки ше можу приявиц по 10. марец.

Шпивачох на „Шпиваночки” и того року будзе провадзиц тамбурови оркестер.

Приявиц ше мож прейґ Инстаґрам профилу КУД „Жатва”, лєбо ше явиц Маркови Буилови на число телефона 065/ 2727 731 и Марини Тодич на число телефона 060/ 0727 771.