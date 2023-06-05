И того року успишне Мото стретнуце у Коцуре

КОЦУР – З нагоди 17. родзеного дня коцурского Мото клуба „Пеґасус”, уж традицийне Мото стретнуце отримане за викенд, 2. и 3. юния, у дворе просторийох клуба при стадиону Фодбалского клубу „Искра”. Перши викенд у юнию реґистровани як Мото стретнуце у Коцуре у Мото-униї и Войводини.

И тогорочне стретнуце тирвало два днї, а домашнї дочекали числених госцох зоз жеми и иножемства уж пияток рано кед перши моторкаше почали сциговац до валалу. Як и звичайно, госци привитани зоз добру рок музику и традицийним полудзенком, а було их зоз околних державох, алє и зоз числених местох зоз цалей Сербиї.

Стретнуце провадзене зоз наступами рок ґрупох, та пияток наступела ґрупа „Rock trajanja”, а всоботу отримани концерт ґрупох „BB blues bend” и „Rokstarza”.

По словох орґанизаторох, шицко прешло у найлєпшим шоре, а потримала их и красна хвиля, гоч днями предтим було пременлїво и дижджовно. Другого дня отримани и дефиле моторкашох през цали Коцур по Вербас, зоз провадзеньом полициї през цалу драгу.

У центру Вербасу на Площи Николи Пашича подзелєни кациґи на дарунок, а Совит за безпечносц транспорту на драгох општини Вербас, у сотруднїцтве зоз Полицийску станїцу Вербас, орґанизовал акцию у рамикох реализациї програми унапредзеня сиґурносци на драгох и едукациї учашнїкох у транспорту.

По врацаню до Коцура, у Мото клубу „Пеґасус” моторкашох дочекал готови полудзенок, традицийна „байкерска пасуля”, а потим и велька торта з котру почасцели шицких нащивительох, од наймладших по найстарших. Любителє моторкох до позних годзинох уживали у друженю и добрей рок музики.