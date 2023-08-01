И того року отримане успишне Мото стретнуце у Вербаше

ВЕРБАС – У дньох викенду за нами, од 27. по 30. юлий, отримане тогорочне Мото стретнуце у орґанизациї домашнього вербаского Мото клубу „Парадизо”.

Стретнуце отримане на теренох Центра за физичну културу „Драґо Йовович”, дзе були поставени камп, бини, як и числени рижни змисти котри орґанизаторе пририхтали. Байкере прришли зоз шицких часцох нашей жеми, як и зоз жемох з окруженя, з Горватскей, Македониї, Босни и Герцеґовини, алє и з Австриї и других жемох.

Домашнї обезпечели безплатне єдзенє, байкерску пасулю, рижни байкерски бависка и вредни награди за шицких присутних моторкашох. Традицийно, того дня вельке число моторкох участвовало и у дефилеу през город, цо було окремне дожице шицким жительом Вербасу котри ше нашли на улїчкох.

И за тогорочне Мото стретнуце порихтани рижни интересантни змисти, та так першого дня наступели „Рок траяня”, другого дня присутних забавяли „Trilogy” и „Прляви инспектор Блажа и клюнови”, a гвизди остатнього дня Мото стретнуца були ґрупи „Рок апотека” и „Ван Ґоґ”. Остатнї наступ провадзел и вельки огньомет, цо прикрашело и виволало одушевиє шицких присутних.

Мото стретнуце орґанизовал Мото клуб „Парадизо”, з потримовку Општини Вербас, Покраїнского секретарияту за привреду и туризем, Туристичней орґанизациї општини Вербас, як и числених приятельох фестивалу.