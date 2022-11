И у Дюрдьове кнїжки з попустом 30% на Манифестациї „Костельникова єшень”

ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 20. новембра на Културней манифестациї 29. „Костельникова єшень” под час промоциї нових кнїжкох и на стретнуцу зоз писателями у Дюрдьове, од 18 годзин у КУД „Тарас Шевченко” годно ше купиц представени нови кнїжки у виданю НВУ „Руске слово”.

Попуст на шицки кнїжки (окрем Мацерову ркску кухарку) будзе 30% и лєм тот дзень. Нови кнїжки з Видавательного плану 2022 подрагшели и буду коштац 500 динари, а на попусту 350 динари.

Традицийна Акция 30% на кнїжки за швета до пакецикох за Миколая, Крачун и Дїда Мраза почина од 24. новембра и будзе тирвац по 6. януар 2023.року.

Кнїжки по барз вигодней цени годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх од 9 по 14 годзин телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/703-311 од 9 по 13 годзин.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

