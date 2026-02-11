И у Дюрдьове закончена дзевятнїца до Богородици Лурдескей

ДЮРДЬОВ – Зоз благодарну вечаршу Службу Божу, котру служел о. Борис Холошняй, вовторок, 10. януара закончене модлєнє дзвятнїци до Пресвятей Богородици Лурдескей.

Модлєнє почало пондзелок 2. фебруара, модлєло ше дзевец днї, кажди вечар на 17:15 годзин у Церкви Рождество Превятей Богородици у Дюрдьове. Вирни модлєли Дзевятнїцу до Мариї котра розвязує ґузли живота. Тоти днї молитви и побожносци нагода же би ше парохиянє здогадли на дзень кед ше у Лурду Бернадети указала Мария.

У дюрдьовскей церкви, коло дзешец жени приходзели и модлєли молитви, а того року предводзела их Люба Пап.

Лурдеску дзевятнїцу ше модлї пред нєзаповеданим шветом Лурдескей Мариї котре ше означує на нєшкайши дзень 11. фебруара.