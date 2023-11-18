И у Коцуре наймладшим представени нови виданя (фото)

КОЦУР – Програма у рамикох ювилейней 30. Културней манифестациї „Костельникова єшеньˮ предлужена штварток, 16. новембра, у Основней школи „Братство єдинствоˮ у Коцуре.

Промоция нових виданьох НВУ „Руске словоˮ отримана за школярох нїзших и висших класох, а програму того дня водзел одвичательни редактор видавательней дїялносци Микола Шанта.

Першей ґрупи, школяром руских оддзелєньох од першей по штварту класу, як и школяром котри учa руски язик як виборну наставу, представена кнїжка „Ремесла и професиїˮ Даниели Тамаш. О кнїжки бешедовала авторка, а школяре дзечнє участвовали у дискусиї, а и сами пречитали вецей виривки зоз спомнутей кнїжки.

Другей ґрупи, школяром висших класох руских оддзелєньох представени кнїжки „Приповедки пред спаньомˮ Златки Чизмаровей и „Сладки кариˮ Меланиї Римар. Чизмарова зоз школярами бешедовала о кнїжки, пречитала им виривок з нєй, а наймладши дискутовали з авторку о рижних темох. Римарова им приблїжела свойо дїло, а тиж им пречитала вецей писнї зоз спомнутей кнїжки.

Школяре, як и авторе нових виданьох, ше зложели же програма у рамикох тогорочней Културней манифестациї „Костельникова єшеньˮ була окреме интересантна.