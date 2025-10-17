И у Коцуре означени Дзень ошлєбодзеня

КОЦУР – Стреду, 15. октобра, у Коцуре ожила памятка на дзень кед тот валал ошлєбодзени од фашистичних силох пред точно 81 роком, пише на сайту Општини Вербас.

Пре тоту подїю, указана почесц погинутим борцом и шицким жертвом нацизма, та на памятнїк у центру Коцура положене квеце. Венци спред локалней управи положели заменїк предсидателя Општини Вербас Йован Ковачевич и членїца Општинскей ради Йована Вуйтович, як и делеґациї покраїнского и општинского СУБНОР-у, представнїки месних заєднїцох Коцур и Савине Село, Националного совиту Руснацох, Основней школи „Братство єдинство”, як и политичних партийох – Сербскей напредней странки и Социялистичней партиї Сербиї.

На исти дзень у општини Вербас ошлєбодзенє и Савине Село.