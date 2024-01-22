И у Кули означене Националне швето Руснацох

КУЛА – У орґанизациї Руского културно-уметнїцкого дружтва „Др Гавриїл Костельник” пияток, 19. януара, у просторийох Држтва з пригодну програму означене Националне швето Руснацох у Кули.

Шветочносц отворена, уж традицийно зоз интонованьом державней гимни „Боже правди”, а потим и шветочней шпиванки Руснацох „Браца Русини” у провадзеню Еуфемиї Планкош. После того пречитани текст о историяту Руснацох на тих просторох, о присельованю и як нєшка жию, а вец дзецинска драмска ґрупа виведла єден мали скеч, дзе ше им придружела шпивацка дзецинска ґрупа и вєдно одшпивали єдну коляду.

Шицких присутних привитал и поздравел предсидатель вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, присутни були и Секретар културно-просвитней заєднїци, тиж и представителє других културно-уметнїцких дружтвох.

Потим Мишана шпивацка ґрупа одроснутих одшпивала два коляди, дзе после шлїдзело додзельованє грамотох заслужним сотруднїком.

За конєц програми з нагоди означованя Националного швета Руснацох, Мишана шпивацка хлопско – женска ґрупа одшпивала два народни шпиванки, а програму водзела Амалия Ковач.

После законченей шветочней програми, бул орґанизовани коктел дзе ше друженє предлужело зоз шпиваньом и танцованьом.