И у Кули означене Националне швето Руснацох

КУЛА – У орґанизациї Културно-уметнїцкого дружтва „Др Гавриїл Костельник” стреду 18. януара, у просторийох дакедишнього Шаховского клубу з пригодну програму означене националне швето Руснацох.

Шицких присутних зоз красним и пригодним словом привитала Амалия Ковач. На початку, одслухана державна гимна „Боже правде” и шветочна шпиванка Руснацох „Браца Русини”, а потим вецей о Руснацох пречитала Цецилия Мудри.

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Програма була составена зоз трох часцох: на початку бул виведзени виривок зоз монодрами „Милионерка”, котру написала Ирина Гарди Ковачевич а одбавела ю Амалия Ковач, потим мишана шпивацка ґрупа одшпивала два коляди и на концу Янко Лендєр виведол виривок зоз монодрами „Илия опозиция”, котру написал Дюра Папгаргаї.

Програму провадзели и члени Националного совиту Руснацох, предсидатель Йоаким Рац и Желько Ковач.

После законченей програми шицки вєдно предлужели друженє и розгварку.