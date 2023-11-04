И у Новим Садзе представени нови Правилнїк о Подручних канцеларийох

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру (РКЦ) у Новим Саду, пияток 3. новембра отримана схадзка на хторей презентовани новосци хтори приноши нови Правилнїк о Подручних канцеларийох. Схадзки присуствовали предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац и предсидатель Вивершного одбору Совиту Желько Ковач, як и директор РКЦ Владимир Сивч и предсидатель Управного одбору РКЦ Славко Винаї.

Одлука о новим Правилнїку о Подручних канцеларйох принєшена на схадзки Националного совоту Руснацох 9. октобра. Найзначнєйша пременка, як гварел предсидатель НСР Йоаким Рац, у тим же би ше стимуловало роботу наших дружтвох по наших местох. Як и по тераз принцип финансованя остава исти. Односно 40 одсто средствох подєднак дзеля шицки Подручни канцелариї, а остаток ше дзелї спрам активносцох канцеларийох, односно дружтвох. Тиж так надпомнул же ше тераз активносц бодує. Под активносцу же подрозумює же кельо хто участвовал на наших манифестацийох, бо то єдине место дзе ше може указац єднорочна творчосц. Спрам бодох же дзелї остаток од 60 одсто средствох.

Кед слово о Руским културним центре у Новим Саду творчосц аматерох обачлїва на каждей нашей манифестациї. Активни скоро шицки секциї од танєчней по хорску, а до того ше шицки можу прешвечиц. Єдини проблем хтори винєшени на схадзки то же члени ансамблох, аматере, робя у нєвигодних условийох. Знаходза ше як знаю же би кельо-тельо отримали будинок дзе каждодньово приходза на проби и друженє.

Город Нови Сад потримує активносци Дружтва вецей як було хтора локална заєднїца, алє як видно то нє достаточнє. Проєктне финансованє хторе у пракси за тераз углавним унапрямене за конкретни програми оможлївюю мало средства хтори би були похасновани за репарацию инфраструктури.