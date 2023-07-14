И у Руским Керестуре каменєц направел вельку чкоду (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У вчерайшей нєпогоди провадзеней зоз моцним дижджом, витром и каменцом, а хтора залапела цали Заходно-бачки округ, направена велька материялна чкода и у Руским Керестуре.

У позних пополадньових годзинох Керестур залапела моцна буря провадзена зоз каменцом велькосци тениских лабдочкох, яки валалчанє нє паметаю.

По нєурядових информацийох, у кулским хотаре з векшей часци на кукурици и слунечнїку остали лєм сами палїчки, а нє вельо лєпше прешли анї други польопривредни култури.

Окрем на полю, вчерайши каменєц чкоди направел и на велїх хижох по валалє, на хторих найвецей страдали черепи, облаки, фасада, ролетни, а очкодовани и велї моторни превозки.

Як локални медиї пренєсли, вчера виштрелєне рекордне число ракетох процив каменцу, хтори нажаль, нє дали резултату.