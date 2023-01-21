И у Руским Керестуре означене швето Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У полней сали Дома култури, зоз достоїнствену и святочну преславу означело ше Националне швето Руснацох на локалним уровню.

После интонованя державней гимни „Боже правди” и гимни бачванских Руснацох „Браца Русини” присутних у сали привитал предсидатель нового зволаня Националного совиту Йоаким Рац и предсидатель општини Кула Дамян Милянич, котри повинчовали Националне швето шицким Руснацом.

После програми у поростору Дома култури зоз Русинскей улїчки було орґанизоване друженє зоз Оркестром „Юлиян Рамач Чамо” и другима аматерами, та гражданами Руского Керестура за котрих були пририхтани етно єдла.

Орґанизаторе програми Национални совит Руснацох, Дом култури Руски Керестур и Здруженє Пакт Рутенорум.