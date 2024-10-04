Идила на путованю

Милан Колбас дипломовани ґрафичар, професор подобовей култури.

О сликарови вецей раз писане же є уметнїк модерного опусу хтори свойо мотиви вибера зoз причину. У технїки олєй на платну, часто у надреалним стилу, Колбас як кед би каждого одведол на путованє до иншакого, идиличного швета.

Дипломовал на Академиї уметносцох у Новим Садзе 2004. року у класи професора Милана Станоєва. Тиж од 2004. року є член СУЛУВ-а (Союз здруженя подобових уметнїкох Войводини). Викладал на коло 20 самостойних виставох, а участвовал на вецей як 100 колективних. Список дзе Колбас участвовал, викладал, або творел, длугоки. Даскельо раз викладал на Новосадским салону, потим на 35. Медзинародним симпозиюму у Братислави и Праги, на Вистави ґрафикох Oosterkerk у Амстердаму, на Ярнїм салону УЛУС-а у Уметнїцким павильону „Цвєта Зузорич” у Беоґрадзе, а нє раз и на Медзинародним биєналу уметносци миниятури у Ґорнїм Милановцу. Його малюнки мож було видзиц и на рочних виставох СУЛУВ-а, а нашо людзе Колбасово малюнки могли видзиц и на виставох роботох з подобових колонийох у Дюрдьове тиж даскельо раз. Колбасову творчосцу публика могла видзиц и на „Червеней ружи” у Руским Керестуре 2011. року.

Милан участвовал и на вецей як 100 подобових колонийох у жеми и иножемстве, а интересантне же 2004. року то було у Руским Керестуре, 2007. у Кули, 2008. у Ґосподїнцох, а 2010. у Руским дворе у Шидзе. Вец шлїдза и Подобово колониї у Дюрдьове 2010. и 2011. року, а вец ознова о дзешец роки 2020. алє и 2021, року. Участвовал и на Подобовей колониї КУД-а Руснацох у Осєку 2013. року.

Милан Колбас жиє у Ветернику.