Идуцого викенду Зомбор означи Дзень городу

ЗОМБОР – Знагоди 275 рокох елибертациї города Зомбора пририхтана програма рижнорофних манифестацийох зоз хторима ше означи Дзень города зоз слоґаном „Зомбор – приповедка о городу хтори тирва 1749–2024”.

Означованє Дня городу Зомбора будзе тирвац од 16. по 19. фебруар, а програма облапя спортски стретнуца, вистави, представи за дзеци и старших. Орґанизовани и фахово преподаваня, роботнї и презентациюя Зомбора як города зоз богатим културним змистом.

Уход на шицки манифестациї ше нє будзе напралацовац.

Цалу програму мож опатриц на тим линку.