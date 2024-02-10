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Идуцого викенду Зомбор означи Дзень городу

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 29 Опатрене

ЗОМБОР – Знагоди 275 рокох елибертациї города Зомбора пририхтана програма рижнорофних манифестацийох зоз хторима ше означи Дзень города зоз слоґаном „Зомбор – приповедка о городу хтори тирва 1749–2024”.

Означованє Дня городу Зомбора будзе тирвац од 16. по 19. фебруар, а програма облапя спортски стретнуца, вистави, представи за дзеци и старших. Орґанизовани и фахово преподаваня, роботнї и презентациюя Зомбора як города зоз богатим културним змистом.

Уход на шицки манифестациї ше нє будзе напралацовац.

Цалу програму мож опатриц на тим линку.

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