ИЕП: Омаж докторови Яковови Кишюгасови

БЕОҐРАД – Институт за економию и право (ИЕП) поставел на своїм Ютюб каналу документарни филм Омаж Яковови Кишюгасови (Omaž Jakovu Kišjuhasu), хтори порихтани и приказани на конференциї Воспитна робота у домох школярох стреднїх школох Републики Сербиї 16, 31. октобра 2024. року.

Др Яков Кишюгас (1948–2024) бул професор русийского язика, визначни просвитно-педаґоґийни дїяч. Значни период роботного вику пошвецел нашому рускому язику як викладач, автор и коавтор скоро шицких учебнїкох за основну школу у порядней и виборней настави, автор тестох за Закончуюци испит осмих класох, потим як длугорочни совитнїк и надзорнїк за руски язик, професор на Оддзелєню за русинистику, а тиж и надзорнїк за школярски стандард на державним уровню.