Уж роками, кажди початок нового школского рока дочекуєме з помишанима емоциями и подзелєнима упечатками. Окреме кед слово о першокласнїкох. То красни и радосни час кед мали людзе з хторих раз буду вельки правя перши крочай до швета одроснутих, ступаю на длугоку и нєлєгку драгу свойого образованя на чиїм горизонту их, вериме и наздаваме ше, чека тот присловкови, аристотеловски найсладши плод – знанє хторе будзе лєм їх. И першокласнїки, и їх родичи тот перши дзень у школи буду паметац док жию.

Тиж то и час кед ше уж з рока на рок як заєднїца колективно препихаме през иглово ушко, насампредз кед слово о отримованю континуитета образованя по руски на тих наших просторох. Хторе ту, як цо знаме, маме лєм цо нє одкеди нашо стари виорали першу бразду у бачванскей жеми, скорей як ше над ровнїну розлял глас першого дзвона з турньох над нашима валалами.

Скоро же зме ше звикли жиц по началє же винїмок то правило кед слово о формованю школских оддзелєньох з наставу по руски – компетентни державни инстанци з рока на рок виходза вочи вимогом же би ше у двох з трох наших валалох дзе єст школа по руски дошлєбодзело формованє руского оддзелєня з менєй школярох як цо то по закону предписане. Понеже слово о меншинскей заєднїци, скоро по автоматизме у предходних рокох дошлєбодзовала ше класа з пейцома школяриками… Тераз у Коцуре достате дошлєбодзенє же би их було лєм штверо. У Дюрдьове ше нам анї тото нє удало, та першираз маме комбиноване оддзелєнє – єден першокласнїк ґу рускей учительки будзе ходзиц вєдно з штверима школярами другей класи. То преседан и будзе нове виволанє у настави, алє заш лєм найважнєйше же тому дзецку оможлївене право ходзиц до школи по руски.

Начало позитивней дискриминациї и концепта здобутих меншинских правох нагадує же покля єст голєм єден-єдини школяр, односно родичи одлучни же би ше им дзецко школовало на мацеринским язику там дзе така можлївосц єст, держава длужна и обовязна висц вочи. Алє то начало и концепт, а животна реалносц инше, та би нїяк нє експериментовац и випитовац гранїци порозуменя и добрей дзеки истей тей держави. Место того, прешириц би гранїци порозуменя и добрей дзеки родичох будуцих школярох, одвичательносци ґу себе, ґу своєй прешлосци и будучносци.