Икони и портрети найчастейша инспирация

До швета фарбох у технїки олєй на платну, Ратко Торма, маляр з Беркасова, вошол ище 90- тих рокох прешлого вику, та од теди зоз фарбами и щеточку преноши свойо инспирациї на платно. Щиро припознава же часто малює „кед наруча“ и предава свойо малюнки, найчастейше портрети, а окремна специялносц му и мальованє иконох.

– Уметнїком нїґда нє було лєгко, а окреме 90-тих рокох кед требало прежиц. Кажди заробени динар, цо сом достал од предаваня порученого малюнку ми значел, бо сом од того жил. Найчастейше слово о портертох, алє сом робел и малюнки „за свою душу“ кед ми придзе инспирация и свойо чувства преношел на платно – приповеда Ратко Торма.

А його уметнїцку творчосц публика у Шидзе мала нагоду упознац на вецей колективних виставох ище 90-тих рокох кед зоз тим цо мальовал прицаговал заувагу и обичних нащивительох, алє и вельо искуснєйшох колеґох малярох. Наш собешеднїк наводзи же мал и самостойну виставу малункох 2019. року у Лєтнєй владическей резиденциї у Шидзе на Фестивалу тамбурових орхестрох „Мелодиї Руского двору“.

Торма познати и по мальованю иконох хтопри тиж мальовал за поєдинцох хтори жадали мац икону святителя защтитнїка у своїм обисцу, а мальовал и иконостас у нашей церкви у Бикичу. Икони на вонкашнїх мурох у грекокатолїцкей церкви у Бачинцох тиж мальовал, як и у православней церкву у тим валалє, а тиж и у церкви на Бени. Тормова супруга тиж уметнїца, маю дзевецмешачне дзивче хторе им тераз бере найвецей уваги. Найдзе хвильки и за мальованє и за заробок, а кед придзе инспирация намальовац дацо и себе.

Торма припознава же часто малює портрети тим цо их наруча и же му найлєгчейше кед портрет достанє у диґиталней форми, та го лєпше пороби. Його уметнїцка творчосц представена и на його Фейсбук боку и Инстаґраму.