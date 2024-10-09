Илона Зарубица дзевяти раз шампионка швета

КОПЕР (СЛОВЕНИЯ) – На Шветовим першенству у бодибилдинґу хторе отримане 5. октобра у Словениї у месце Копер, участвовала и Илона Зарубица Гека хтора направела ище єден вельки резултат кед освоєла два златни медалї.

Илона Зарубица Гека два златни медалї освоєла у катеґориї боди билдинґ и у катеґориї моделох, а зоз тим резултатом постала дзевяти раз шампионка швета.

Треба визначиц же Италия Илону того року преглшена за предсидательку бодибилдинґа за Сербию (ИБФА).

Орґанизатор Шветового першенства у бодибилдинґу хторе було отрмане у Копру бул ИБФФ (Интернационална бодибилдинґ и фитнес федерация).