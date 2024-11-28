Илона Зарубица нова предсидателька Совиту Месней заєднїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей, 17. схадзки Совиту Месней заєднїци (МЗ), место потерашнього предсидателя Совиту МЗ Звонка Раца, вибрана нова предсидателька Илона Зарубица, вицешампионка швета у бодибилдинґу и предсидателька бодибилдинґу за Сербию.

Потерашнї предсидатель Совиту Звонко Рац дал задзекованє пре приватни причини, а на месце окончованя тей длужносци бул од априла того року.

За тей нагоди, Месна заєднїца розписала и Оглашку за вибор секретара Месней заєднїци понеже потерашньому секретарови законски вишол час за окончованє тей длужносци.

Потим як додзелєни финансийни и други подписи без огранїченя нововибраней предсидательки Совиту, по других точкох дискутоване о успишно реализованих роботох у валалє и проблемох хтори ше будзе ришовац у наиходзацим периодзе.